Кондратюк сообщил, что ради выступлений готов тестироваться на ковид дважды в день

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк с пониманием относится к усиленным мерам безопасности на чемпионате Европы в Таллине, где спортсмены ежедневно вынуждены проходить тестирование на коронавирусную инфекцию. Такое мнение журналистам высказал Кондратюк после выступления с короткой программой.

После короткой программы лидирует Андрей Мозалев, Кондратюк и Евгений Семененко располагаются на втором и третьем местах соответственно.

"Это наша действительность, и, если надо будет сдавать тесты два раза в день, чтобы выступать, мы будем сдавать их дважды", - сказал Кондратюк.

Такой же позиции придерживается Семененко. "Если будет что-то необходимое для выступлений, мы сделаем все, что скажут", - добавил Семененко.

Мозалев отметил, что уже привык к новым условиям.

В первый день чемпионата Европы в Таллине было зафиксировано несколько положительных тестов на ковид среди участников.