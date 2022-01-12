Воробьев: решение КХЛ перенести матчи сохранит здоровье кандидатов на участие в Олимпиаде

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перенести матчи в период с 15 по 21 января должно сохранить здоровье игроков, в том числе кандидатов на участие в Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка европейских чемпионов Владимир Воробьев.

В среду КХЛ приняла решение из-за роста положительных результатов на коронавирус перенести матчи, которые были запланированы с 15 по 21 января. Игры должны будут пройти в олимпийскую паузу, которая начнется с 24 января.

"Лига приняла абсолютно правильное решение, потому что очень важно сохранить здоровье игроков. В свете быстрого распространения нового штамма и с учетом заражения порядка 60 игроков за прошедшие сутки самое правильное решение - остановить игры", - сказал Воробьев.

"Будет олимпийская пауза, которая позволит всему этому наплыву сойти на нет, после чего можно спокойно доиграть регулярный чемпионат. Также это решение позволяет сохранить здоровье тех игроков, которые едут представлять нашу страну на Олимпиаду, так как это очень важное и яркое событие, за которым будут следить миллионы людей. Это правильное, взвешенное и разумное решение", - добавил он.