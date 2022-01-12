Ролан Гусев: опыт Жиркова поможет игрокам "Химок"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Опыт защитника Юрия Жиркова поможет футболистам подмосковного клуба "Химки". Такое мнение ТАСС высказал полузащитник Ролан Гусев, с которым Жирков выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2007 год.

В среду член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков сообщил ТАСС, что Жирков подписал контракт с подмосковным клубом.

"Я думаю, что приход Жиркова - это усиление для "Химок", - сказал Гусев. - Юра всегда был профессионалом, поэтому, конечно, он поможет "Химкам". Я не знаю, сколько он будет играть, это и главный тренер будет оценивать его состояние, и сам Юра будет смотреть по своему физическому состоянию, будет хватать его на весь матч или будет выходить только на замены, только им будет понятно".

"Улучшится ли игра в обороне? Юра на разных позициях может сыграть, у него колоссальный опыт, он сможет за счет этого играть. Безусловно, опыт Жиркова поможет футболистам "Химок". Он может подсказать как в обороне, так и в атаке. Его опыт и подсказ для ребят будет хорошей помощью", - добавил Гусев.

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.