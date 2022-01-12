Вице-президент "Металлурга" сообщил, что игроки клуба переносят коронавирус бессимптомно

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Металлурга" переносят бессимптомно коронавирус, находясь на карантине. Об этом ТАСС рассказал вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

Девять игроков "Металлурга" заразились коронавирусом, из-за чего матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом", намеченный на 13 января, был отменен. В среду КХЛ объявила о том, что матчи с 15 по 21 января будут перенесены и пройдут в олимпийскую паузу.

"Роспотребнадзор нас посадил на карантин, есть предписание, мы его передали в лигу. Пока новых никого не обнаружили, - сказал Ласьков. - Температуры вроде нет ни у кого. Других симптомов, в принципе, тоже нет, только мелкие жалобы. Завтра и послезавтра будем брать еще тесты".