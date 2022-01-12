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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова поздравила всю Россию с успешным стартом фигуристов на чемпионате Европы

Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко занимают первые три места после короткой программы
Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом фигуристов в одиночном мужском катании на чемпионате Европы. Своими впечатлениями от короткой программы она поделилась с ТАСС.

Перед произвольной программой лидирует Андрей Мозалев (99,76 балла), Марк Кондратюк идет вторым (99,06), Евгений Семененко - третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

"Поздравляю всю страну с такими мальчиками и всех тренеров, - сказала Тарасова. - Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал, с солидным отрывом от четвертого места".

"Поздравляю с замечательной работой", - отметила она.

Мозалеву 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года, чемпионом мира среди юниоров (2020). Фигурист тренируется под руководством Кирилла Давыденко.

Мужчины представят произвольные программы 14 января.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЧемпионат Европы по фигурному катанию
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