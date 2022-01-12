Тарасова поздравила всю Россию с успешным стартом фигуристов на чемпионате Европы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом фигуристов в одиночном мужском катании на чемпионате Европы. Своими впечатлениями от короткой программы она поделилась с ТАСС.

Перед произвольной программой лидирует Андрей Мозалев (99,76 балла), Марк Кондратюк идет вторым (99,06), Евгений Семененко - третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

"Поздравляю всю страну с такими мальчиками и всех тренеров, - сказала Тарасова. - Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал, с солидным отрывом от четвертого места".

"Поздравляю с замечательной работой", - отметила она.

Мозалеву 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года, чемпионом мира среди юниоров (2020). Фигурист тренируется под руководством Кирилла Давыденко.

Мужчины представят произвольные программы 14 января.