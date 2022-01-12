Третьяк: ФХР и КХЛ должны идти друг другу навстречу, чтобы справиться с тяжелой ситуацией

В среду КХЛ решила перенести матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста положительных результатов на коронавирус. Часть перенесенных матчей предлагается провести в олимпийскую паузу, которая начнется с 24 января.

"Понятно, что вспышка ковида во многих командах - форс-мажор, лиге надо как-то выходить из ситуации. Мы пошли навстречу КХЛ и не возражаем против проведения перенесенных матчей во время олимпийской паузы, - сказал Третьяк. - Конечно, все клубы будут обязаны отпустить тех хоккеистов, которые будут участвовать в сборах нашей национальной команды перед Играми и в самом олимпийском турнире, а также тех спортсменов, которые будут вызваны в другие национальные сборные".

"Но для того, чтобы проводить матчи с участием игроков, не привлеченных к Олимпиаде, препятствий нет. Во время форс-мажора все должны идти друг другу навстречу, помогая справиться с тяжелой ситуацией", - добавил он.