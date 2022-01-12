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Третьяк: ФХР и КХЛ должны идти друг другу навстречу, чтобы справиться с тяжелой ситуацией

В среду лига решила перенести матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должны помогать друг другу, чтобы справиться с проблемой переноса матчей регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в командах. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января

В среду КХЛ решила перенести матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста положительных результатов на коронавирус. Часть перенесенных матчей предлагается провести в олимпийскую паузу, которая начнется с 24 января.

"Понятно, что вспышка ковида во многих командах - форс-мажор, лиге надо как-то выходить из ситуации. Мы пошли навстречу КХЛ и не возражаем против проведения перенесенных матчей во время олимпийской паузы, - сказал Третьяк. - Конечно, все клубы будут обязаны отпустить тех хоккеистов, которые будут участвовать в сборах нашей национальной команды перед Играми и в самом олимпийском турнире, а также тех спортсменов, которые будут вызваны в другие национальные сборные".

"Но для того, чтобы проводить матчи с участием игроков, не привлеченных к Олимпиаде, препятствий нет. Во время форс-мажора все должны идти друг другу навстречу, помогая справиться с тяжелой ситуацией", - добавил он.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичПандемия COVID-19КХЛ
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