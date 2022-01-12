Нападающий "Далласа" Радулов попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 12 января. Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов помещен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в ковид-протокол были включены двое сотрудников персонала клуба.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Радулову 35 лет, в текущем сезоне он провел 31 матч в составе "Далласа", россиянин забросил одну шайбу и отдал 11 голевых передач.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, после 32 игр команда набрала 36 очков.