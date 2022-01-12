Возвращение домой. Федор Смолов подписал контракт с "Динамо"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо". Форвард, которому в феврале исполнится 32 года, вернулся в столичный клуб, где в 2007 году началась его профессиональная карьера. Смолов выступал за "Локомотив" с лета 2018 года. За это время он принял участие в 98 матчах в разных турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 12 результативных передач. Вместе с железнодорожниками нападающий по разу стал серебряным и бронзовым призером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), дважды выиграл Кубок России, а также завоевал Суперкубок России.

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Контракт 31-летнего форварда с предыдущим клубом был рассчитан до конца сезона-2021/22, летом он мог уйти из команды на правах свободного агента. По данным профильного портала Transfermarkt, железнодорожники продали игрока за €120 тыс., при том, что его рыночную стоимость специализированный сайт оценивает в €7 млн. "Локомотив" продал игрока по заниженной цене, чтобы не расставаться с ним бесплатно, а также сэкономить на зарплате. По информации издания "Спорт-Экспресс", она составляла €3,1 млн в год. С "Динамо" Смолов подписал контракт по схеме "1,5+1" - соглашение рассчитано до лета 2023 года с опцией продления на еще один сезон. По неофициальной информации, в этой команде его зарплата будет вдвое меньше, чем в "Локомотиве". "Динамо" было первым клубом в профессиональной карьере нападающего, в составе бело-голубых с 2007 по 2015 год он провел 77 игр, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. В период выступлений за бело-голубых он на правах аренды играл за нидерландский "Фейенорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал". Летом 2015 года его контракт подошел к концу, и он в статусе свободного агента перешел в "Краснодар", в составе которого дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также два раза был назван футболистом года по версии Российского футбольного союза. После краснодарского этапа он перебрался в "Локомотив", откуда во второй половине сезона-2019/20 на полгода уходил в аренду в испанскую "Сельту". Первый этап карьеры в "Динамо" получился для Смолова неудачным. В первой половине прошлого десятилетия нападающий был объектом для шуток из-за низкой результативности - его безголевая серия насчитывала 45 матчей в период с мая 2011 года по апрель 2014-го (1 775 минут). Мяч, положивший конец "засухе", находившийся в аренде в "Анжи" форвард забил в ворота бело-голубых. "Не до конца верил в возвращение в "Динамо" Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что финансовый вопрос при переговорах не был основным и стороны быстро достигли соглашения по контракту. "С переходом Федора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования - это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения. При этом сам Федор проявил желание продолжить карьеру именно в "Динамо", он мотивирован бороться за место в составе клуба и сборной. В ходе переговоров финансовый вопрос не был основным, и мы быстро все согласовали", - сказал Пивоваров. "Я рад, что Федор Смолов перешел в "Динамо", это качественный нападающий, у которого много сильных сторон, их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда. Я общался с Федором лично, и мне разговор очень понравился, он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но и в жизни, к тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке", - сказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

На эту тему Бывший тренер "Динамо" Хохлов считает, что Смолов быстро адаптируется в новой команде

"Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России. Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать еще лучше. Большой плюс в том, что Федору не нужно много времени на адаптацию, потому что он прекрасно знаком с российским чемпионатом, а также, как я понял из нашего общения, был и остается болельщиком "Динамо", - заявил спортивный директор бело-голубых Желько Бувач. После подписания контракта с "Динамо" Смолов заявил клубной пресс-службе, что сосредоточился на возвращении в родной клуб, как только узнал о такой возможности. "Где-то даже не до конца верил, что получится. Думал, вдруг что-то не сложится. Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения", - сказал он. "Очень хочу помочь команде! Всего два очка от лидера, вся борьба впереди, и мои мысли сейчас только о том, как выходить на поле и побеждать. Настроен на большую работу, требования у тренерского штаба очень серьезные, но вместе с тем и предельно понятные", - добавил Смолов. Руководство "Локомотива" воздержалось от комментариев по поводу продажи Смолова. Клуб ограничился коротким сообщением на официальном сайте, в котором были перечислены достижения нападающего в составе железнодорожников, а также озвучены дежурные пожелания "успехов в дальнейшей карьере". В этот же день "Локомотив" анонсировал переход форварда пражской "Славии" и сборной Чехии Яна Кухты, отдав тому номер, под которым играл Смолов. Бывший главный тренер команды Юрий Семин, при котором нападающий дебютировал за красно-зеленых, на вопрос ТАСС отказался от оценки перехода игрока в "Динамо", а бывший президент и генеральный директор железнодорожников Илья Геркус в своем Telegram-канале охарактеризовал сделку между клубами как "в целом хорошую". "Смолов захочет доказать, что его рано списали со счетов" Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов успел поиграть как за бело-голубых, так и за "Локомотив". В апреле 2007 года он принимал участие в дебютном матче Смолова в профессиональном футболе - тогда динамовцы со счетом 1:0 во Владивостоке обыграли местную "Луч-Энергию". В разговоре с ТАСС специалист назвал переход 31-летнего нападающего хорошим трансфером. "Думаю, адаптация к футболу Сандро Шварца должна пройти довольно-таки быстро; вообще не вижу в этом проблемы. У него неровно складывалась карьера в "Локомотиве" - в последнее время он не очень много забивал, но был и результативный период. Но то, что это качественный нападающий, это однозначно", - отметил Хохлов.