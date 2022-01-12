Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и "Барысом" отменен

ТАСС, 12 января. Матч регулярного чемпионата между "Витязем" и "Барысом" из Нур-Султана отменен из-за вспышки коронавируса в составе подольской команды. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января

В среду КХЛ решила перенести матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста положительных результатов на коронавирус. Часть перенесенных матчей пройдет в олимпийскую паузу, которая начнется 24 января.

"По состоянию на вечер 12 января у четырех хоккеистов и четырех представителей "Витязя" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч "Витязь" - "Барыс", запланированный на 13 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Витязь" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 48 игр команда набрала 43 очка. "Барыс" идет восьмым на Востоке, после 47 матчей у команды 48 очков.