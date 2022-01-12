Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.

Мишина и Галлямов получили 82,36 балла, побив мировой рекорд. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58). Третьими идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26). Мишина и Галлямов установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях пар. Предыдущий рекорд принадлежал Бойковой и Козловскому (82,34 балла).

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, чемпионами России (2022), бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Спортивные пары представят произвольные программы 13 января.