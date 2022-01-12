{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова и Морозов назвали хорошим началом свою короткую программу на чемпионате Европы

Перед произвольной программой пара занимает второе место
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Двукратные чемпионы Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали хорошим началом свой прокат короткой программы на европейском первенстве в Таллине. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

За выступление, в котором фигуристы не допустили ошибок, Тарасова и Морозов получили 81,58 балла и заняли в короткой программе второе место.

"Был хороший, боевой настрой, - рассказал Морозов. - Нам здесь нравится - лед, арена, уютно кататься. Конечно, совершенству нет предела, но сегодня было неплохо, начало чемпионата было хорошим. Но мы уже не будем задумываться, что было в короткой программе, впереди произвольная".

Произвольную программу пары представят 13 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы
Фигуристы, выступающие в спортивных парах, получили за прокат 82,36 балла
Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы
Читать полностью