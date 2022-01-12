Бестемьянова: фигуристы Тарасова и Морозов показали отличный прокат на чемпионате Европы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, показали прекрасный прокат в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу с результатом 82,36 балла, побив мировой рекорд. Тарасова и Морозов стали вторыми (81,58 балла). Третьими идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

"Все три пары очень прибавили после чемпионата России. Когда пары показывают такой уровень, кажется, что уже некуда прибавлять, а они смогли. Жаль, что Саша Бойкова сорвала прыжок, вместо тройного прыгнула двойной. А в остальном и у Тарасовой с Морозовым прекрасный прокат был, и у Бойковой с Козловским был очень красивый прокат, не считая этой ошибки на прыжке", - сказала Бестемьянова.

Спортивные пары представят произвольные программы 13 января.