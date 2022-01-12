ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 12 января. Московский ЦСКА в гостях со счетом 98:74 обыграл греческий "Панатинаикос" в матче 19-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Афинах.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Мариус Григонис, набравший 19 очков. У "Панатинаикоса" больше всего очков на счету форварда Янниса Папапетру - 16.

ЦСКА одержал 11-ю победу при семи поражениях, армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице. "Панатинаикос" идет на 17-м месте, команда одержала четыре победы при 14 поражениях.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с французским АСВЕЛом 14 января. "Панатинаикос" в этот же день примет израильский "Маккаби".