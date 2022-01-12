{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

Армейцы одержали победу со счетом 98:74
© EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

ТАСС, 12 января. Московский ЦСКА в гостях со счетом 98:74 обыграл греческий "Панатинаикос" в матче 19-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Афинах.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Мариус Григонис, набравший 19 очков. У "Панатинаикоса" больше всего очков на счету форварда Янниса Папапетру - 16.

ЦСКА одержал 11-ю победу при семи поражениях, армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице. "Панатинаикос" идет на 17-м месте, команда одержала четыре победы при 14 поражениях.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с французским АСВЕЛом 14 января. "Панатинаикос" в этот же день примет израильский "Маккаби".

Летние олимпийские виды спорта
Российские гандболисты начинают выступление на чемпионате Европы
Сборная России первый матч на турнире проведет против команды Литвы
Читать полностью