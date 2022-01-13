Форс-мажор изменил календарь. Континентальная хоккейная лига возьмет недельную паузу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение из-за прироста заразившихся коронавирусом перенести матчи в период с 15 по 21 января. Фактически это означает приостановку сезона, о чем говорилось и что предлагалось сделать в последнее время. Во вторник лига по итогам совещания с клубами еще раз сообщила о том, что не намерена останавливать чемпионат. В этом решении она опиралась на мнение самих клубов, которые, за исключением ЦСКА, выступали против остановки турнира. Однако за последние сутки ситуация ухудшилась.

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Во вторник вечером стало известно об отмене намеченного на 13 января матча "Металлург" - "Йокерит", поскольку у "Магнитки" на карантине оказалось девять игроков и два представителя клуба. Чуть позже "Спартак" объявил о заражении 10 игроков и трех тренеров, а на следующий день лига сообщила об отмене матча между "Спартаком" и московским "Динамо". Был отменен и матч "Ак Барса" с "Локомотивом", который был также намечен на 13 января. Причем, как рассказал источник ТАСС, дело не в "Ак Барсе", у которого не так много случаев заболеваний. В итоге лига не стала дожидаться еще большего осложнения ситуации и объявила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января. Сообщается, что по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов). "Пошли навстречу КХЛ" Свой первый матч в нынешнем году до паузы наконец проведет "Автомобилист", который 13 января должен сыграть с "Северсталью". В среду состоялось два матча - "Адмирал" - "Сибирь" (2:1) и "Нефтехимик" - "Трактор" (4:2), а до перерыва должно было быть проведено еще четыре матча. Однако вечером в среду стало известно об отмене запланированной на 13 января игры "Витязь" - "Барыс" из-за наличия положительных тестов у четырех игроков и четырех представителей подмосковной команды. Под вопросом также проведение игры СКА - "Сочи". У южан пять положительных ПЦР-тестов, и решение будет принято в день игры, намеченной также на четверг. Часть матчей будет перенесено на период паузы, связанной с Олимпиадой. "Новый календарь КХЛ опубликует до конца января. Федерация хоккея России подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации", - приводит пресс-служба лиги слова ее президента Алексея Морозова.

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