Форс-мажор изменил календарь. Континентальная хоккейная лига возьмет недельную паузу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение из-за прироста заразившихся коронавирусом перенести матчи в период с 15 по 21 января. Фактически это означает приостановку сезона, о чем говорилось и что предлагалось сделать в последнее время.
Во вторник лига по итогам совещания с клубами еще раз сообщила о том, что не намерена останавливать чемпионат. В этом решении она опиралась на мнение самих клубов, которые, за исключением ЦСКА, выступали против остановки турнира. Однако за последние сутки ситуация ухудшилась.
Во вторник вечером стало известно об отмене намеченного на 13 января матча "Металлург" - "Йокерит", поскольку у "Магнитки" на карантине оказалось девять игроков и два представителя клуба. Чуть позже "Спартак" объявил о заражении 10 игроков и трех тренеров, а на следующий день лига сообщила об отмене матча между "Спартаком" и московским "Динамо". Был отменен и матч "Ак Барса" с "Локомотивом", который был также намечен на 13 января. Причем, как рассказал источник ТАСС, дело не в "Ак Барсе", у которого не так много случаев заболеваний.
В итоге лига не стала дожидаться еще большего осложнения ситуации и объявила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января. Сообщается, что по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).
"Пошли навстречу КХЛ"
Свой первый матч в нынешнем году до паузы наконец проведет "Автомобилист", который 13 января должен сыграть с "Северсталью". В среду состоялось два матча - "Адмирал" - "Сибирь" (2:1) и "Нефтехимик" - "Трактор" (4:2), а до перерыва должно было быть проведено еще четыре матча. Однако вечером в среду стало известно об отмене запланированной на 13 января игры "Витязь" - "Барыс" из-за наличия положительных тестов у четырех игроков и четырех представителей подмосковной команды.
Под вопросом также проведение игры СКА - "Сочи". У южан пять положительных ПЦР-тестов, и решение будет принято в день игры, намеченной также на четверг. Часть матчей будет перенесено на период паузы, связанной с Олимпиадой. "Новый календарь КХЛ опубликует до конца января. Федерация хоккея России подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации", - приводит пресс-служба лиги слова ее президента Алексея Морозова.
"Понятно, что вспышка ковида во многих командах - форс-мажор, лиге надо как-то выходить из ситуации. Мы пошли навстречу КХЛ и не возражаем против проведения перенесенных матчей во время олимпийской паузы, - сказал ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк. - Конечно, все клубы будут обязаны отпустить тех хоккеистов, которые будут участвовать в сборах нашей национальной команды перед Играми и в самом олимпийском турнире, а также тех спортсменов, которые будут вызваны в другие национальные сборные. Но для того, чтобы проводить матчи с участием игроков, не привлеченных к Олимпиаде, препятствий нет".
Отмена матчей в предстоящий период и перенос их на олимпийскую паузу, которая продлится с 24 января по 21 февраля, были сделаны для того, чтобы провести полноценный плей-офф, о чем ранее говорил Морозов. Пока есть еще время, лига решила таким образом выправить ситуацию, учитывая, что в нынешних условиях очень сложно продолжать регулярный чемпионат.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.