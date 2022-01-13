Мишина и Галлямов рассказали, что не обратили внимания на свой мировой рекорд

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов после своего выступления с короткой программой на чемпионате Европы даже не обратили внимания на тот факт, что им удалось выиграть с мировым рекордом. Об этом фигуристы рассказали журналистам после своего выступления.

Мишина и Галлямов, которые тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной, лидируют с 82,36 балла, что является новым мировым рекордом. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58). Третьими идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

"Мы не обратили внимания на рекорд, главное - чистота проката, - рассказал Галлямов. - Погордиться можем, прокат неплохой, мы рады начать соревнования. Мы потренировались, погуляли по городу. Таллин совсем недалеко от Петербурга, а мы тут никогда не были".

Мишина отметила, что, несмотря на лидерство на международной арене, с мотивацией у спортсменов проблем нет: "В сборной России так много спортсменов, что нам главное удержаться в команде. Когда не с кем соперничать - неинтересно, а когда близкие "терочки", это очень мотивирует".

"Сборная у нас немаленькая, всегда найдется тот сильный спортсмен, который может заменить, - поддержал партнершу Галлямов. - Все-таки у нас есть мотивация быть лучше. Настоящий спортсмен может найти ее где угодно".

Произвольную программу пары представят 13 января.