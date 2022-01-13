Бойкова заявила, что не зацикливается на неудаче в короткой программе чемпионата Европы

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский концентрируются на произвольной программе чемпионата Европы и стараются не зацикливаться на неудаче в короткой. Об этом фигуристы рассказали журналистам после проката.

Бойкова и Козловский в своем выступлении допустили небольшие помарки, что не позволило им подняться выше третьего места. Лидируют с мировым рекордом действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,36 балла), вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58). Результат Бойковой и Козловского - 76,26 балла.

"Я бы не зацикливалась, лед скользкий, бывает всякое, это спорт. У меня и не такое бывало, - рассказала Бойкова. - Сегодняшний день подходит к концу, о нем думать не стоит, начнем концентрироваться на произвольной программе".

"Сегодня у нас, к сожалению, не все получилось, но мне хотелось бы отметить фантастическую поддержку зала", - сказал Козловский.

Произвольную программу пары представят 13 января.