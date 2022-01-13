{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Бестемьянова отметила, что фигуристы Мишина и Галлямов прибавили в скорости

Спортсмены выиграли короткую программу на чемпионате Европы в Таллине

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, прибавили в скорости по сравнению с декабрьским чемпионатом России. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы в Таллине, набрав рекордные 82,36 балла. В декабре фигуристы стали чемпионами России.

"Хочу отдельно отметить Мишину и Галлямова, которые так прибавили в скорости. Это абсолютно удивительно, на финальную поддержку она взлетела, чего не было раньше", - сказала Бестемьянова.

Произвольную программу пары представят 13 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Футбол в Англии
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги
В решающем матче турнира лондонский клуб сыграет с победителем противостояния между "Арсеналом" и "Ливерпулем"
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги
Читать полностью