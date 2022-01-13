"Факел" разгромил "Спортинг" в четвертьфинале Лиги чемпионов по настольному теннису

ТАСС, 13 января. Оренбургский "Факел" победил португальский "Спортинг" со счетом 3-0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов по настольному теннису. Встреча прошла в Португалии.

В первой встрече матча Александр Шибаев победил Гильерме Паулу (11:7, 11:3, 11:1), затем Уго Кальдерано в четырех партиях обыграл Диогу Карвалью (11:7, 11:4, 9:11, 11:9). В заключительной встрече Дмитрий Овчаров переиграл Васку Велозу (11:1, 11:4, 11:2).

Ответный матч пройдет 21 января в Оренбурге.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории).