{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

"Факел" разгромил "Спортинг" в четвертьфинале Лиги чемпионов по настольному теннису

Ответный матч пройдет 21 января

ТАСС, 13 января. Оренбургский "Факел" победил португальский "Спортинг" со счетом 3-0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов по настольному теннису. Встреча прошла в Португалии.

В первой встрече матча Александр Шибаев победил Гильерме Паулу (11:7, 11:3, 11:1), затем Уго Кальдерано в четырех партиях обыграл Диогу Карвалью (11:7, 11:4, 9:11, 11:9). В заключительной встрече Дмитрий Овчаров переиграл Васку Велозу (11:1, 11:4, 11:2).

Ответный матч пройдет 21 января в Оренбурге.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в Англии
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги
В решающем матче турнира лондонский клуб сыграет с победителем противостояния между "Арсеналом" и "Ливерпулем"
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги
Читать полностью