"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

ТАСС, 13 января. "Реал" победил "Барселону" в дополнительное время со счетом 3:2 и стал первым финалистом Суперкубка Испании по футболу. Встреча прошла в Эр-Рияде.

В составе победителей голы забили Винисиус (25-я минута), Карим Бензема (72) и Федерико Вальверде (98). У "Барселоны" отличился Люк де Йонг (41) и Ансу Фати (83).

В другом полуфинальном матче сыграют мадридский "Атлетико" и "Атлетик" из Бильбао. Встреча пройдет 13 января.

Хави Эрнандес впервые провел матч против "Реала" в качестве тренера "Барселоны", которую он возглавил 6 ноября 2021 года. В качестве игрока "Барселоны" Хави провел 42 матча против мадридского клуба и забил пять голов.

Защитник "Барселоны" Дани Алвес провел свой 1000-й матч в профессиональной карьере. 38-летний Алвес в разное время, помимо "Барселоны", выступал за бразильскую "Баию", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Он является самым титулованным футболистом в истории (43 трофея). Бразилец является шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии. Он три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА (ныне - Лига Европы) и трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019) и стал олимпийским чемпионом (2021).

Турнир проводится с 1982 года, в нем принимали участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд. "Атлетико" участвует в Суперкубке как победитель прошлого чемпионата Испании, "Барселона" - как обладатель кубка страны, "Реал" - как серебряный призер чемпионата Испании, "Атлетик" - как финалист кубка.