"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги

ТАСС, 13 января. "Челси" со счетом 1:0 в гостях обыграл "Тоттенхэм" и стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу.

Мяч на 18-й минуте забил Антонио Рюдигер.

В первом полуфинальном матче "Челси" одержал победу на своем поле со счетом 2:0. В другом полуфинале сыграют "Ливерпуль" и "Арсенал". Первая встреча этих команд должна была состояться 6 января, но из-за вспышки коронавируса в "Ливерпуле" была перенесена на 13 января. Ответная игра состоится 20 января.

Финальный матч Кубка лиги пройдет 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель турнира получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам в Кубке лиги являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.