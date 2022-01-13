"Интер" в шестой раз стал победителем Суперкубка Италии по футболу

ТАСС, 13 января. Футбольный клуб "Интер" в дополнительное время со счетом 2:1 победил "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Забитым мячом в составе "Ювентуса" отметился Уэстон Маккенни (25-я минута), у "Интера" отличились Лаутаро Мартинес (35, с пенальти) и Алексис Санчес (120+1).

"Интер" стал победителем суперкубка страны в шестой раз в истории, в предыдущий раз миланский клуб выигрывал трофей в 2010 году. "Ювентус" становился обладателем титула девять раз, что является рекордом.

Суперкубок Италии разыгрывается с 1988 года. За победу в нем борются победители чемпионата и кубка страны предыдущего сезона. В сезоне-2020/21 "Ювентус" выиграл Кубок Италии, "Интер" - чемпионат.