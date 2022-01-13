"Просто праздник какой-то". Российские одиночники и пары вышли в лидеры чемпионата Европы

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российские одиночники и спортивные пары лидируют после коротких программ на чемпионате Европы, стартовавшем в среду на ледовой арене "Тондираба" в Таллине. Турнир является заключительным стартом перед Олимпиадой, по его итогам будет определен окончательный состав сборной России на Игры в Пекине.

В соревнованиях мужчин в лидеры вышел Андрей Мозалев - спортсмен, занявший на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге третье место, но не вошедший в число участников европейского чемпионата. Будучи первым запасным у мужчин, Мозалев за день до вылета в Таллин узнал о том, что ему предстоит заменить травмированного Михаила Коляду. Как позже рассказал журналистам тренер Мозалева Кирилл Давыденко, фигурист не переставал работать и готовиться. В чем можно было сполна убедиться, посмотрев короткую программу Мозалева, с которой он впервые за долгое время справился безошибочно, выполнив каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель, за что получил высокие 99,76 балла.

После проката Мозалев рассказал, что ожидал от себя хорошего результата: "По-другому никак. Немного волновался, но справился с волнением, было сложно осознать, что я поеду сюда как участник". Давыденко напомнил - расслабляться рано, ведь это всего лишь короткая программа.

На радость российским болельщикам ошибок не допустили ни чемпион России Марк Кондратюк, ни чемпион России среди юниоров Евгений Семененко. Причем все три 18-летних российских участника европейского чемпионата стали его дебютантами. Кондратюк в прокате выполнил четверной тулуп, тройной аксель и каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, получив за короткую программу 99,06 балла. Семененко с каскадом из четверного и тройного тулупов, четверным сальховом и тройным акселем уступил Кондратюку всего 0,02 балла (99,04).

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который находится в Таллине в качестве телекомментатора, эмоций после выступления российских одиночников сдерживать не стал: "Это просто праздник какой-то, ни больше, ни меньше, как продолжение Нового года. Я в Деда Мороза уже не верил, а вот оно, чудо. У меня сложилось ощущение, что все трое наших ребят были в суперпотрясающей форме, они так легко, так ненаигранно вышли и сделали свою работу".

Татьяна Тарасова полностью солидарна со своим воспитанником: "Поздравляю всю страну с такими мальчиками и всех тренеров. Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал, с солидным отрывом от четвертого места, поздравляю с замечательной работой".

Когда и "погордиться можно"

В турнире спортивных пар после короткой программы с мировым рекордом лидируют действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Для воспитанников Тамары Москвиной участие в чемпионате Европы также стало первым в карьере, несмотря на громкий титул сильнейшей пары мира.