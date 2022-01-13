Биатлонистка Экхофф пропустит последние гонки этапа Кубка мира в Рупольдинге

ТАСС, 13 января. Десятикратная чемпионка мира норвежка Тириль Экхофф пропустит оставшиеся гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в германском Рупольдинге для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине. Комментарий спортсменки приводит норвежское издание VG .

Шведка Эльвира Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Шестой этап Кубка мира завершится 16 января. В среду Экхофф заняла 19-е место в спринте.

"Я хочу потренироваться в горах, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде", - сказала Экхофф.

Спортивный директор Норвежской ассоциации биатлона Пер-Арне Ботнан рассказал, что это время она проведет в Италии. "Планируется, что Тириль проведет в Италии до шести дней на той же высоте, на которой пройдет Олимпиада. Затем она отправится с остальной сборной на этап Кубка мира в итальянский Антхольц", - отметил он.

Экхофф 31 год. Она является олимпийской чемпионкой 2014 года в смешанной эстафете, а также серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпиад. На чемпионатах мира норвежская биатлонистка завоевала десять золотых медалей. Экхофф является действующей обладательницей Кубка мира.

Этап Кубка мира в Италии пройдет с 20 по 23 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.