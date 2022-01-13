СМИ: баскетболист "Портленда" Лиллард пропустит шесть-восемь недель после операции

ТАСС, 13 января. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портденд" Дамиан Лиллард перенесет операцию и пропустит как минимум шесть-восемь недель. Об этом сообщает портал Yahoo Sports.

31-летний баскетболист испытывает проблемы с брюшной полостью. Ранее Лиллард использовал медикаменты, чтобы снизить болевые ощущения. На этой неделе он проконсультировался с двумя специалистами, которые пришли к выводу, что операция - лучшее решение в данной ситуации. Через шесть-восемь недель игрок пройдет повторное обследование, после которого можно будет оценить возможность его возвращения на паркет.

Свой последний матч в НБА Лиллард провел 31 декабря. В общей сложности он в текущем сезоне принял участие в 29 играх, в которых в среднем набирал 24 очка, делал 7,3 результативные передачи и 4,1 подбора.

Лиллард шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА, в 2013 году был признан лучшим новичком сезона. Летом 2021 года в составе сборной США он стал победителем Олимпийских игр в Токио.