Оргкомитет: Китай достиг цели приобщить к зимним видам спорта 300 млн человек перед Играми

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Власти Китая достигли цели приобщить к зимним видам спорта по меньшей мере 300 млн человек в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава отдела планирования оргкомитета Игр Ли Сэнь.

"Развитие зимних видов спорта в Китае - одна из высокоприоритетных целей подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года", - сказал он. По его словам, в последние несколько лет Китай использовал подготовку к Олимпиаде в качестве возможности для быстрого развития зимних видов спорта.

"Как показывают данные Главного государственного управления по делам спорта КНР, число людей в Китае, занимающихся зимними видами спорта, достигло 346 млн", - сказал Ли Сэнь. Он также отметил, что к концу 2020 года по всей стране насчитывалось 654 катка, 803 крытых и открытых горнолыжных курорта.

Представитель оргкомитета заявил, что цель Китая приобщить 300 млн человек к зимним видам спорта стала реальностью.

Население Китая составляет 1,41 млрд человек.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние, так и зимние Олимпийские игры.