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Паралимпиада-2022 в Пекине

Несовершеннолетние российские спортсмены освобождены от карантина на Паралимпиаде

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Оргкомитет Игр в Пекине предоставил медицинское исключение от прохождения 21-дневного карантина шести несовершеннолетним российским спортсменам паралимпийской сборной. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), глава российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

Ранее Рожков заявил в интервью ТАСС, что ПКР обратился в оргкомитет Игр в Пекине с просьбой предоставить медицинское исключение шести несовершеннолетним российским спортсменам для участия в Играх без вакцинации и прохождения карантина.

"После обращения Паралимпийского комитета России в организационный комитет Игр в Пекине группа медицинских экспертов предоставила для шести несовершеннолетних российских атлетов, входящих в расширенный состав сборной, медицинское исключение от прохождения обязательного 21-дневного карантина. Решение было принято в связи с тем, что в России вакцина для несовершеннолетних еще проходит процедуру регистрации в Министерстве здравоохранения РФ", - сообщил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

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Паралимпиада-2022 в Пекине
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