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КХЛ

В "Йокерите" заявили, что команде будет сложно провести матчи КХЛ в олимпийскую паузу

В среду КХЛ приняла решение из-за большого количества положительных результатов на коронавирус перенести матчи с 15 по 21 января

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финскому "Йокериту" будет сложно сыграть матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в олимпийскую паузу. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба из Хельсинки Яри Курри.

В среду КХЛ приняла решение из-за большого количества положительных результатов на коронавирус перенести матчи с 15 по 21 января. Игры должны будут пройти в олимпийскую паузу, которая начнется 24 января.

"У нас немало игроков, которые представляют свои страны, и у нас практически нет шансов, чтобы сыграть в олимпийскую паузу. По моим ощущениям, из нашей команды будет достаточно тех, кто сыграет на Олимпиаде", - сказал Курри.

По словам генменеджера, в "Йокерите" нет проблем с заболевшими игроками и представителями клуба. "У нас нет большого количества заболевших, только несколько человек. Мы пока выглядим хорошо", - подчеркнул Курри.

"Йокерит" после 47 матчей занимает третье место в Западной конференции с 64 очками.

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