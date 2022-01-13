Закон об ужесточении ответственности за допинг планируют внести в Госдуму в декабре

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части ужесточения ответственности за допинг планируется представить в правительство в июле, в Госдуму документ планируется внести в декабре. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности на 2022 год, опубликованном на сайте правительства.

Ответственными за подготовку и сопровождение законопроекта назначены Министерство спорта РФ и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Согласно ч. 1 ст. 230 УК РФ ("Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"), склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта наказывается штрафом до 300 тыс. рублей. Осужденный может быть оштрафован на размер своего дохода за период до шести месяцев. Возможно и ограничение свободы на срок до одного года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам".