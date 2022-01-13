Фигуристке Щербаковой поставили неправильную музыку на тренировке на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российской фигуристке Анне Щербаковой включили неправильную музыку на тренировке перед короткой программой на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организаторы чемпионата Европы поставили на тренировке спортсменки музыку из прошлой программы спортсменки. Щербакова сменила короткую программу перед этапом Гран-при во Франции. В начале сезона она выступала под композицию Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth, сейчас катается под Dangerous Affairs Инона Зура.

Позднее фигуристке включили правильную композицию, и Щербакова исполнила программу с двойным акселем, тройным флипом и каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера. Последний прыжок в каскаде действующей чемпионке мира не удался.

Абсолютная рекордсменка мира, дебютантка чемпионата Европы Камила Валиева на тренировке упала с тройного акселя, сделав на нем степаут, но выполнила тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Вне прогона тройной аксель спортсменка выполнила успешно.

Александра Трусова также не справилась в прогоне с тройным акселем, выполнив тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. После тренировки фигуристки пообщались с тренером Этери Тутберидзе, которая в достаточно строгой форме дала им свою оценку утренней тренировки.

Одиночницы представят короткие программы на чемпионате Европы в четверг, первой из россиянок на лед выйдет Трусова (17:17 мск), сразу за ней начнет свою программу Щербакова (17:23), Валиева выступит предпоследней (17:42).