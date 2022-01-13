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Чемпионат Европы по фигурному катанию

У российских фигуристов не выявлено заражений коронавирусом на чемпионате Европы

В четверг на турнире будет представлена короткая программа у женщин

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Все тесты на коронавирус российских фигуристов, выступающих на чемпионате Европы в Таллине, к утру четверга дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"К утру сегодняшнего дня положительных тестов на ковид в команде не зафиксировано", - сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.

Россию на чемпионате Европы в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, в мужском - Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов от России выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В четверг на чемпионате Европы будет представлена короткая программа у женщин, а также произвольная в соревнованиях спортивных пар. Чемпионат Европы завершится 16 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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