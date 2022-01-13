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Хабиров: в руководство футбольного клуба "Уфа" войдет еще один спонсор

По словам главы Башкирии, финансовая ситуация в клубе абсолютно нормальная
Глава Башкирии Радий Хабиров Сергей Карпухин/ТАСС
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Глава Башкирии Радий Хабиров
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В попечительский совет футбольного клуба "Уфа" в скором времени войдет представитель еще одного спонсора. Об этом ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

В августе прошлого года портал "Евроставка" сообщал о том, что новым спонсором клуба станет "Газпром". В конце декабря гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что финансовые трудности клуба полностью разрешены.

"Финансовая ситуация в клубе абсолютно нормальная. Вчера только проводили совещание с руководством футбольного клуба. Мы нашли еще одного благотворителя, который будет поддерживать клуб и войдет в попечительский совет, в состав учредителей - скоро об этом все узнаете", - сказал Хабиров.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
Российский футболГайдаровский форум
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