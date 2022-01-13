Хабиров: футбольный клуб "Уфа" ищет участок для нового стадиона

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб "Уфа" ведет поиски земельного участка для строительства нового стадиона. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил ТАСС глава Башкирии Радий Хабиров.

"Мы сейчас активно ищем земельный участок для строительства нового стадиона. У нас в субботу будет совещание по этому поводу", - сказал Хабиров.

Уфимский клуб выступает на стадионе, построенном в 1967 году, вместимость арены составляет около 15 тыс. человек. "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 матчах.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.