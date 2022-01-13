Майгуров опроверг информацию о возможном отстранении тренера Шашилова за нарушение режима

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) не будет рассматривать вопрос об отстранении Михаила Шашилова от должности старшего тренера женской сборной страны за нарушение режима, появление такой информации перед Олимпиадой является ударом по национальной команде. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

В четверг "Матч ТВ" сообщил, что на ближайшем заседании правления СБР может быть рассмотрен вопрос об отставке старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, поскольку в последнее время к нему возникают различные вопросы, в том числе и по режиму.

"Вопрос об отставке Михаила Шашилова не стоит. Вбрасывать в СМИ такую информацию накануне Олимпийских игр - это удар по сборной России", - заявил Майгуров.

Сейчас Шашилов вместе с командой находится на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). 17 января будет обнародован состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Шашилову 62 года, с женской сборной России он работает второй сезон, до этого тренировал команду Свердловской области.