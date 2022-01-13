Карпин посетит сборы российских клубов в Испании, ОАЭ и Турции

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетит зимние сборы российских клубов в Испании, ОАЭ и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"14 января Валерий Георгиевич вылетает в Испанию, далее посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции. Что касается помощников главного тренера, то [Николай] Писарев в январе и феврале будет постоянно находиться в Турции, а [Виктор] Онопко - в Испании", - говорится в сообщении РФС.

В союзе также отметили, что во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ближайший матч сборная России проведет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники". В этот день команда под руководством Карпина сыграет в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборной Польши. Победитель этой игры встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. В случае победы над поляками финальную встречу российские футболисты также проведут на арене "Лужники", если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на этом стадионе товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.