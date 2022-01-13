В "Автомобилисте" сообщили, что матч КХЛ с "Йокеритом" не состоится 22 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Йокеритом" и "Автомобилистом" не состоится 22 января. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Автомобилиста" Олег Гросс.

Встреча должна была состояться в Хельсинки. Изначально игра должна была пройти 3 января, но была перенесена из-за вспышки коронавируса в "Автомобилисте".

"Матч отменен. Будет обсуждаться другая дата его проведения", - сказал Гросс.

Также на официальном сайте КХЛ сообщается об отмене встречи между минским и рижским "Динамо", которая должна была состояться 23 января. В среду КХЛ перенесла все матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи со стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах.

С начала января КХЛ отменила или перенесла 51 игру. Президент лиги Алексей Морозов заявил, что часть перенесенных матчей регулярного чемпионата пройдет во время паузы на Олимпийские игры. Новый календарь КХЛ опубликует до конца января.