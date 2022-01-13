Двадцать хоккеистов минского "Динамо" заразились коронавирусом

ТАСС, 13 января. Тесты на коронавирус 20 игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Минск) дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имена заразившихся хоккеистов не сообщаются. Также в списке получивших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала команды. Все отправлены на самоизоляцию, игроки помещены в список травмированных.

"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 47 играх. Матчи минского "Динамо" до паузы на Олимпийские игры ранее были перенесены.