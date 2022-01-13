Теннисист Рублев прокомментировал ситуацию со въездом Джоковича в Австралию

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев не хотел бы иметь проблем при въезде в другую страну, как у серба Новака Джоковича. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии и был задержан 5 января в аэропорту из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу серба и депортировать его из страны.

"У меня никаких проблем со въездом не было, так как я вакцинирован. Ситуация с Новаком [Джоковичем], и правда, очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон страны (Австралии - прим. ТАСС), с другой - личные договоренности Новака и турнира", - сказал Рублев.

"Но да, личные договоренности не дают права спортсмену пересечь границу. Потому что закон страны есть закон - по нему живут местные жители и те, кто приезжает. Никто бы из нас не хотел попасть в такую ситуацию, я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают такие вещи", - добавил российский теннисист.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования пройдут с 17 по 30 января в Мельбурне на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет более $54 млн.