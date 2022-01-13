Челябинский "Трактор" готов проводить матчи КХЛ в олимпийскую паузу

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Челябинский клуб "Трактор", лидирующий в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выразил готовность провести матчи в олимпийскую паузу. Об этом ТАСС рассказал гендиректор "Трактора" Иван Савин.

Лига в среду приняла решение о переносе матчей с 15 по 21 января в связи со вспышкой заражений коронавирусом в командах, позднее стало известно об отмене матчей, запланированных до 23 января. Большая часть игр будет перенесена на паузу, связанную с Олимпиадой (24 января - 21 февраля), при согласии с Федерацией хоккея России (ФХР).

"В приоритете у лиги и всех клубов состояние здоровья игроков и болельщиков, и этому подчинены все решения. Мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, но хотелось бы отметить, что в нашем регионе и клубе она стабильная, - сказал Савин. - Исходя из этого мы выразили готовность продолжить чемпионат в соответствии с ранее утвержденным календарем, как и другие клубы, в которых пока все спокойно".

"IIHF [Международная федерация хоккея] разрешила, и это подтвердила ФХР, что КХЛ может проводить матчи в олимпийскую паузу. Соответственно, мы готовы играть перенесенные матчи даже в паузу при понимании, что у нас несколько ведущих хоккеистов будут на Олимпиаде. У нас есть резервы, молодежная команда, система, из которой мы можем укомплектовать состав в олимпийскую паузу. Думаю, что шесть-семь игроков из нашего клуба получат вызов в сборные своих стран", - добавил он.

По словам гендиректора, эпидемиологическая обстановка в регионе и команде в частности является стабильной и оснований для отмены матчей нет. "Мы были готовы продолжать чемпионат в соответствии с ранее утвержденным календарем", - отметил он.