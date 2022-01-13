Международная федерация допускает отсутствие на Олимпиаде проверок лыж на запрещенные мази

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не располагает информацией о том, будут ли китайские власти на Олимпийских играх в Пекине вести контроль за использованием фторсодержащих мазей при подготовке лыж к соревнованиям. Об этом ТАСС сообщили в международной организации.

FIS перед началом сезона объявила, что государственные органы стран ЕС могут проводить обыск в помещениях и вакс-кабинках, которые используются для подготовки лыж, и конфисковывать образцы мазей для дальнейшего анализа. В случае обнаружения в них запрещенных в ЕС фторуглеродов C8/PFOA могут быть открыты административные разбирательства и наложены санкции.

"FIS не располагает информацией о том, намерены ли китайские власти осуществлять какой-либо контроль в отношении фторсодержащих мазей на предстоящих зимних Олимпийских играх. FIS не проводила никаких подобных проверок в этом сезоне, но будет делать это с сезона-2022/23, как было объявлено ранее", - говорится в заявлении международной федерации.

FIS и Международный союз биатлонистов (IBU) дважды переносили сроки вступления в силу запрета на фторсодержащие мази по причине несовершенства аппарата по его обнаружению. Но в связи с действующими нормами ЕС национальные сборные при подготовке лыж уже отказались от содержащих запрещенные вещества мазей. Сейчас перед ними стоит вопрос, стоит ли привозить на Олимпиаду в Китай запрещенные в Европе продукты.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.