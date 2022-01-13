Единая лига ВТБ не планирует приостановку чемпионата из-за коронавируса

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ на данный момент не планирует приостанавливать регулярный чемпионат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В четверг Единая лига ВТБ перенесла два матча "Енисея" против польской "Зелёны Гуры" (15 января, дома) и белорусского "Цмоки-Минска" (22 января, в гостях) из-за положительных результатов тестов на коронавирус у игроков красноярской команды.

"Сейчас из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Единая лига ВТБ решением директората переносит матчи с участием команд, в которых выявлены заболевшие. Календарь чемпионата предусматривает возможность для проведения отложенных матчей в новые даты. Также регламентом чемпионата предусмотрена возможность заявки новых игроков на любой срок - одновременно в паспорте команды могут находиться не более 16 игроков и не более 20 игроков в течение сезона. Кроме того, команды могут заявлять игроков на матч в состав из фарм-команд и молодежных команд", - сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.

"Из-за угрозы распространения вируса лига рассматривает вопрос об ужесточении правил чистой зоны на матчах чемпионата и отмечает, что на всех играх продолжают действовать правила антиковидного протокола (обязательное ПЦР-тестирование перед каждым матчем, правильное ношение масок, социальная дистанция и т. д.)", - добавили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ завершится 24 апреля. Победителем прошлого розыгрыша стал московский ЦСКА.