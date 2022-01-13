Гендиректор "Трактора" ожидает, что совещание КХЛ с клубами пройдет после 23 января

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Общее совещание Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с клубами может пройти после 23 января. Об этом ТАСС рассказал гендиректор "Трактора" Иван Савин.

Лига в среду приняла решение о переносе матчей в период с 15 по 21 января в связи со вспышкой заболеваний коронавирусом в командах, а позже стало известно об отмене матчей, запланированных до 23 января. Окончательно календарь перенесенных матчей станет известен после 23 января.

"Общее совещание, я думаю, планируется после 23 января. До этого лига будет непосредственно контактировать с каждым клубом напрямую. Пока конкретных вариантов не направлялось. Я думаю, лига дождется 23 января, когда определится состав сборной России на Олимпиаду, и после этого она примет решение по дальнейшим матчам", - сказал Савин.