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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Хэкетт признан самым ценным игроком недели Евролиги

В игре против "Панатинаикоса" спортсмен набрал 17 очков, сделал шесть передач и совершил пять подборов
Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 13 января. Евролига признала баскетболиста московского ЦСКА Даниэля Хэкетта самым ценным игроком 20-го тура регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

На прошедшей игровой неделе Хэкетт помог команде обыграть в гостях греческий "Панатинаикос" (98:74). В этой встрече американский защитник набрал 17 очков, сделав шесть передач и совершив пять подборов. Его индекс полезности составил 26 и стал самым высоким среди всех игроков клубов - победителей игровой недели.

Хэкетту 34 года, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе московского клуба он становился победителем Евролиги в сезоне-2018/19.

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