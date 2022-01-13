Баскетболист ЦСКА Хэкетт признан самым ценным игроком недели Евролиги

ТАСС, 13 января. Евролига признала баскетболиста московского ЦСКА Даниэля Хэкетта самым ценным игроком 20-го тура регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

На прошедшей игровой неделе Хэкетт помог команде обыграть в гостях греческий "Панатинаикос" (98:74). В этой встрече американский защитник набрал 17 очков, сделав шесть передач и совершив пять подборов. Его индекс полезности составил 26 и стал самым высоким среди всех игроков клубов - победителей игровой недели.

Хэкетту 34 года, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе московского клуба он становился победителем Евролиги в сезоне-2018/19.