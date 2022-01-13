Каттани заявил, что мотивирован вернуть "Спартак" в элиту российского футбола

ТАСС, 13 января. Спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани обозначил своей главной задачей вернуть московскую команду в элиту российского футбола. Комментарий Каттани приводит пресс-служба красно-белых.

Каттани занял пост в "Спартаке" в конце декабря. Предыдущий спортивный директор клуба Дмитрий Попов покинул должность в августе 2020 года.

"Если говорить о давлении, чувствую груз на своих плечах, как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать, у меня нет права на ошибку. С Лукой Каттани или без, "Спартак" вернется в элиту российского футбола. Мотивация достаточно проста - руководство очень хочет вернуть "Спартак" наверх, а я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды и трансферный рынок", - рассказал Каттани.

Итальянец также отметил решительность руководства "Спартака", которая убедила его в том, что клуб вернется на вершину российского футбола.

Каттани на протяжении пяти предыдущих сезонов возглавлял скаутский отдел во французском "Пари Сен-Жермен". До этого 40-летний специалист работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка в 18 матчах. В следующей встрече подопечные Паоло Ваноли примут московский ЦСКА. Их встреча запланирована на 26 февраля.