Спортивный директор "Спартака" Каттани объяснил решение уйти из ПСЖ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" является особенным футбольным клубом, поэтому Лука Каттани согласился стать спортивным директором команды. Комментарий Каттани приводит пресс-служба красно-белых.

Каттани занял пост в "Спартаке" в конце декабря. На протяжении пяти предыдущих сезонов он возглавлял скаутский отдел во французском "Пари Сен-Жермен"

"Изначально я не хотел уходить из ПСЖ, за прошлые лето и осень у меня было пять вариантов: "Спартак" и ПСЖ, а остальные три я даже не рассматривал. У меня не было повода уходить из ПСЖ, и я не думал об этом. Только в каком-то особенном случае, и этот особенный случай - "Спартак", - сказал Каттани.

"Можем считать это хитростью: я зашел в команду, которая будет побеждать. Естественно, я надеюсь, что мне удастся внести большой вклад, но у меня нет сомнений, что "Спартак" будет занимать то место, которого заслуживает. Должен признаться, что допустил одну ошибку - мне казалось, что в ПСЖ будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант, но оказалось иначе - меня не хотели отпускать, и это было в положительном смысле неожиданно. Моя ошибка была в том, что я думал как игрок, у которого заканчивается контракт, но, к счастью, в итоге все разрешилось", - добавил спортивный директор "Спартака".

До ПСЖ специалист работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка в 18 матчах. В следующей встрече подопечные Паоло Ваноли примут московский ЦСКА 26 февраля.