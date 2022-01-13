Фигуристы Синицина и Кацалапов выступят предпоследними в ритм-танце на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на чемпионате Европы с ритм-танцем предпоследними, согласно жеребьевке они получили 26-й стартовый номер. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин выйдут на лед под 24-м номером, серебряные призеры чемпионата России, дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин - под 16-м.

Чемпионат Европы стартовал в Таллине в среду выступлениями мужчин и спортивных пар. В четверг короткую программу представят женщины, а пары разыграют первый комплект наград.

Ритм-танец фигуристы представят 14 января.