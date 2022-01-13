Обладатель Кубка Стэнли Крейчи вошел в состав сборной Чехии по хоккею на Олимпиаду

ТАСС, 13 января. Обладатель Кубка Стэнли Давид Крейчи вошел в состав сборной Чехии по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Чешского хоккейного союза.

Мужской хоккейный олимпийский турнир стартует 9 февраля. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами Дании (9 февраля), Швейцарии (11 февраля) и России (12 февраля).

В состав чешской сборной вошли вратари Шимон Грубец ("Авангард", КХЛ), Роман Вилл ("Трактор", КХЛ), Патрик Бартошак ("Амур", КХЛ); защитники Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба - "Нефтехимик", КХЛ), Давид Скленичка ("Йокерит", КХЛ), Якуб Ержабек ("Спартак", КХЛ), Войтех Мозик, Либор Шулак (оба - "Адмирал", КХЛ), Томаш Кундратек ("Оцеларжи"); нападающие Роман Червенка ("Рапперсвиль", Швейцария), Иржи Смейкал ("Пеликанс", Финляндия), Владимир Соботка, Михал Ржепик (оба - "Спарта"), Гинек Зогорна, Томаш Зогорна ("Оскарсхамн", Швеция), Радан Ленц ("Амур", КХЛ), Лукаш Седлак, Томаш Гика (оба - "Трактор", КХЛ), Ян Коварж ("Цуг", Швейцария), Матей Странски ("Давос", Швейцария), Крейчи ("Оломоуц", Чехия), Михаэль Шпачек ("Фрёлунда", Швеция), Михаэл Фролик ("Лозанна", Швейцария).

Главным тренером сборной Чехии является Филип Пешан.

Крейчи 35 лет. Он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Бостон" c 2006 по 2021 год и является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В НХЛ форвард провел 962 матча, в которых забросил 215 шайб и сделал 515 голевых передач. В составе сборной Чехии он стал бронзовым призером чемпионата мира 2012 года.