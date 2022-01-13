Заявки на участие в конкурсе "Ты в игре" подали более 4,5 тыс. человек

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе "Ты в игре" на данный момент подали более 4,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект, направленный на популяризацию спорта. В конкурсе представлены пять основных номинаций: "Точка старта", "Масштаб", "Дети в спорте", "Трансформация в спорте", "Безграничные возможности". Также предусмотрены дополнительные номинации "#Нашспортздесь" и "Медиа".

Победители в номинациях получат грант на 300 тыс. рублей на развитие своих проектов, победитель конкурса получит приз в размере 1 млн рублей. В создании проекта не могут участвовать более пяти человек. Подать заявку на участие в конкурсе можно будет до 31 января.

Конкурс "Ты в игре" направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризации массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.