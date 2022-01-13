Международный союз биатлонистов будет в Пекине проверять лыжи на наличие запрещенных мазей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) на Олимпиаде в Пекине будет выборочно проверять лыжи на наличие запрещенных в ЕС мазей. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

IBU ввел запрет на хранение, применение, использование, продажу, выдачу или торговлю любыми лыжными мазями, содержащими фторуглероды C8/PFOA. Решение было принято, чтобы гармонизировать свои правила с законодательством Евросоюза. Государственные органы стран ЕС могут проводить обыск в помещениях и вакс-кабинках, которые используются для подготовки лыж, и конфисковывать образцы мазей для дальнейшего анализа. В случае обнаружения в них запрещенных в ЕС фторуглеродов C8/PFOA могут быть открыты административные разбирательства и наложены санкции.

"Поскольку запрет является частью наших правил, а олимпийские соревнования регулируются правилами IBU, запрет также действует в отношении олимпийских соревнований и мест их проведения", - сообщили в IBU.

"Мы проводим выборочные проверки в вакс-грузовиках и вакс-кабинках на всех этапах Кубка мира и будем делать то же самое на Олимпийских играх", - отметили в федерации.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что не располагает информацией о том, будут ли китайские власти на Олимпийских играх в Пекине вести контроль за использованием фторсодержащих мазей при подготовке лыж к соревнованиям. Проверять лыжи на наличие запрещенных мазей FIS пока не планирует, запрет на них организация наложит только со следующего сезона. По этой причине перед сборными по лыжным гонкам стоит вопрос, стоит ли привозить на Олимпиаду в Китай запрещенные в Европе мази.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.