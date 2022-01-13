Теннисистка Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года по версии Forbes

ТАСС, 13 января. Японская теннисистка Наоми Осака заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии журнала Forbes.

За 2021 год японка заработала $57,3 млн. Далее в рейтинге расположились американская теннисистка Серена Уильямс ($45,9 млн) и ее сестра Венус Уильямс ($11,3 млн), гимнастка из США Симона Байлз ($10,1 млн), испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса ($8,8 млн), представительница Южной Кореи гольфистка Ко Ён Чин ($7,5 млн), бадминтонистка из Индии Пусарла Венката Синдху ($7,2 млн), австралийская теннисистка Эшли Барти ($6,9 млн), американки гольфистка Нелли Корда ($5,9 млн) и баскетболистка Кэндис Паркер ($5,7 млн).

Осаке 24 года, она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка дважды становилась победительницей US Open (2018, 2020) и Australian Open (2019, 2021). Также на ее счету семь титулов WTA.