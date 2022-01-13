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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Щербакова заявила, что неудача в прокате на чемпионате Европы не связана с травмой

Российская фигуристка занимает четвертое место после короткой программы
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Падение чемпионки мира Анны Щербаковой с каскада в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине не связано с травмой. Об этом фигуристка рассказала ТАСС.

Щербакова получила за свой прокат 69,05 балла и занимает четвертое место.

"Конечно, я очень расстроена - это не то, на что я рассчитывала, - рассказала Щербакова. - Пока большее сложно сказать, буду смотреть, анализировать, что получилось. Я стараюсь с каждым разом кататься все лучше и лучше". "Ничего серьезного, - сказала фигуристка, отвечая на вопрос про тейп на ноге, - травмы нет".

"Я ни разу не допустила падения на этом каскаде - ни на шестиминутке, ни на разминке, проблема была в прокате, а, значит, эта проблема в голове, - считает Щербакова. - Завтра еще целый день, будем смотреть по моему состоянию. На что буду способна (в произвольной программе), на то и пойду".

Произвольную программу фигуристки представят 15 января.

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